الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد خليفة وتؤكد على ان استمرار المقاومة رغم التضحيات

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: أمير محمد خليفة (27 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام قرية زواتا بنابلس.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم، وإن ودم الشهداء سيكتب نصراً مؤزراً لمقاومينا الذين يواصلون درب الاشتباك في ذكرى ارتقاء الشهيدين المجاهدين إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.