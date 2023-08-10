بلدية غزة تصدر تنويهاً مهما للمواطنين بشأن السباحة في بحر غزة

فلسطين اليوم

أصدرت بلدية غزة، صباح اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن السباحة في بحر غزة.

وقالت بلدية غزة في التنويه، يمنع السباحة بشكل كامل بدءً من اليوم وحتى صباح الثلاثاء 2023/08/15، بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط الكبير في التيارات المائية".

وأهابت، بالمصطافين على شاطئ البحر اتباع ارشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج.