المقاومة الشعبية: سياسة الاغتيالات تجاوز للخطوط الحمراء

فلسطين اليوم

نعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الخميس 10/8/2023، الشهيد القائد المشتبك أمير أحمد محمد خليفة "27 عاماً" من مخيم العين بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة، الذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة على يد قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة زواتا غرب نابلس فجراً.

وأكدت المقاومة الشعبية، أن مواصلة سياسة الاغتيالات بحق المجاهدين والقادة تجاوُز للخطوط الحمراء ولن يمر مرور الكرام وسيشعل جذوة المقاومة بشتى وسائلها المتاحة من جديد على كافة ربوع الوطن مؤكدين أنّ دماء الشهداء لم ولن تذهب هدراً.

وجددت المقاومة، العهد والقسم على الاستمرار في طريق ذات الشوكة بكل ما أوتينا من قوة وعتاد ولتعلو راية الحق الظافر ليرتفع لواء الجهاد والاستشهاد.

وقالت:" لتسقط رايات الخنوع الهابطة وتتهاوى رايات الذل والعار... ولتشتعل الأرض المقدسة ناراً ولهيباً يحرق المحتلين."

واستشهد فجر اليوم، خليفة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اشتباك مُسلح مع جيش الاحتلال عقب اقتحام قرية زواتا غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن الشاب أمير أحمد خليفة، من مخيم العين للاجئين الفلسطينيين، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح في منطقة زواتا.