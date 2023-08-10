وفد طبي أمريكي يختتم اليوم زيارته لغزة بعد إجراء سلسلة من العمليات الجراحية في العظام

فلسطين اليوم

يختتم اليوم الخميس 10/8/2023 ، الفريق الطبي لمؤسسة فجر سينتيفك الأمريكية المتخصص في جراحات العظام إلى قطاع غزة عمله في قطاع غزة بعد إجرائه لسلسة عمليات جراحية في العظام بالتعاون مع وزارة الصحة وتنسيق مؤسسة رحمة حول العالم.

مدير مستشفى الجراحة بمجمع الشفاء الطبي د. نضال أبو هدروس أكد أن الوفد الطبي من مؤسسة فجر سينتفيك، والذي يضم أكثر من 30 كادراً طبياً، موزعين على مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، سيجري بالشراكة مع الطواقم الجراحية المحلية أكثر من 150 عملية جراحية معقدة.

وأشار د. أبو هدروس، إلى أن العمليات تتنوع ما بين عمليات تنظير على مفاصل الركبة ستجري في مجمع الشفاء الطبي وعلميات على غضاريف مفاصل الركبة سيتم إجراؤها في مجمع ناصر، كما ستجري عمليات على القدم والكاحل في مستشفى غزة الأوروبي.

ونوه د. أبو هدروس، إلى أهمية زيارة الوفود في مشاركة إجراء العمليات المعقدة مع الطاقم الطبي المحلي وإحضار التجهيزات اللازمة، إلى جانب إسهامها في إزاحة عبء تكلفة ومتاعب السفر عن المرضى في قطاع غزة.

كما أشار د. أبو هدروس إلى سعي وزارة الصحة المستمر، لتطوير خدماتها التخصصية، ومن بينها خدمات العظام التخصصية وذلك في إطار عملية متراكمة، حيث تأتي زيارة الوفد الطبي كأحد هذه الحلقات في عملية تطوير الخدمات الطبية.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة فجر سينتفيك د. مصعب ناصر التعاون الكبير الذي أبدته وزارة الصحة ممثلة بوكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش ومختلف الطواقم الطبية، في تقديم الدعم الكامل للوفد الطبي من خلال فتح كافة غرف العمليات في المستشفيات الجراحية الثلاث في قطاع غزة، وتخصيص 60 كادراً جراحياً من الطواقم الطبية للعمل إلى جانب الوفد لإجراء العمليات واكتساب وتبادل الخبرات.

وأوضح د. ناصر إلى أن الوفد الطبي لن تقتصر مهامه على إجراء 150 عملية جراحية معقدة في تخصصات العظام، ولكن سيعمل أيضاً على نقل خبرات جراحات العظام التخصصية والممتدة لأكثر من 50 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قطاع غزة خلال فترة زمنية تقدر بخمس سنوات.