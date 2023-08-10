فلسطين اليوم

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار، يبحث أهالي فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة أو القدس، عن سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار، لاسيما مع تزايد الاقبال على شرائه في فصل الصيف تزامنا مع ارتفاع عدد حفلات الزفاف، إذ شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية، وسنوافيكم بأسعارها بكل عياراتها بالشيكل والدولار.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

وسنوافيكم في هذه المقالة، بسعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار، (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل، إذ تنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

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سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين، جاءت اسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو، 227.29 شيكل، وما يعادله 61.59 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب عيار 22، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 22 نحو، 208.35 شيكل، وما يعادله 56.46 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

يعتبر الذهب عيار 21 من أكثر عيارات الذهب شراء وبيعا وتداولاً في الأسواق الفلسطينية، لذلك نرفق لكم، اسعار الذهب عيار 21، جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 21 نحو، 198.88 شيكل، وما يعادله 53.90 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

اسعار الذهب عيار 18، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 18 نحو، 170.47 شيكل، وما يعادله 46.20 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب عيار 14، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 14 نحو، 132.58 شيكل، وما يعادله 35.93 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

سعر الذهب عيار 12، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 12 نحو، 113.64 شيكل، وما يعادله 30.80 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

اسعار أوقية الذهب، بلغ سعر أوقية الذهب في فلسطين اليوم نحو، 7,069 شيكل، وما يعادله 1,916 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

اسعار جنيه الذهب، بلغ سعر جنيه الذهب في فلسطين اليوم نحو، 1,591 شيكل، وما يعادله 431.17 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالشيكل والدولار

اسعار كيلو الذهب، بلغ سعر كيلو الذهب في فلسطين اليوم، 227,285 شيكل، وما يعادله 61,595 دولار أمريكي.