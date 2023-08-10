الأســرى ينفذون خطوة احتجاجية جديدة

فلسطين اليوم

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 10/8/2023، خطواتهم الاحتجاجية في إطار برنامجهم النضالي للتصدي لسياسة الاعتقال الإداري.

وينفذ مجموعة من الأسرى، خطوة جديدة من الخطوات النضالية، والتي تتمثل "بعقد جلسات في الساحات".

وتأتي هذه الخطوة تأتي في إطار التصدي للهجمة الصهيونية الشرسة على كوادر وقيادات الجبهة الشعبية والتي كان آخرها عزل الرفيق القائد وائل الجاغوب.

وكان أسرى الشعبية أعلنوا مؤخراً انهم يستعدون لخوض برنامج مواجهة شاملة وموحّد للتصدي للإجراءات والقوانين العنصرية للاحتلال ضد الأسرى بشكلٍ عام والهجمة المتواصلة على قيادة وكوادر الجبهة بشكلٍ خاص، إضافةً لحملة التنقلات التنكيليّة ضد الأسرى القدامى.

ووفقاً لمصادر من داخل السجون، فإنّ الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الإداريين والتمديد المستمر لهم استدعى إعداد برنامج نضالي تخوضه الجبهة إلى جانب العديد من الأسرى الإداريين عبر مواجهة تكتيكيّة متدحرجة للتصدي لهذه السياسة.