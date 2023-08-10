حماس تصف اغتيال خليفة بالجريمة النكراء وتدعو للاشتباك مع العدو

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 10/8/2023، أن اغتيال الاحتلال للبطل أمير خليفة من بلدة زواتا غرب نابلس بالضفة المحتلة، جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائمه وتدلل على العقلية الإجرامية للاحتلال الصهيوني.

وأكد د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستكون وقوداً لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة والرد على جريمة الاغتيال.

ودعا رضوان، إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال دفاعًا عن القدس والاقصى وشعبنا.

واستشهد فجر اليوم، خليفة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اشتباك مُسلح مع جيش الاحتلال عقب اقتحام قرية زواتا غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن الشاب أمير أحمد خليفة، من مخيم العين للاجئين الفلسطينيين، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح في منطقة زواتا.