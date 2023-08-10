الأسير المجاهد نادر أبو عبيد يدخل عامه الـ (16) في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

جنين/ مهجة القدس:

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد نادر نبيل عبد الله أبو عبيد (38 عامًا)؛ من مدينة جنين بالضفة المحتلة، أنهى خمسة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 10/08/2008م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن الفعلي (17) عامًا؛ بتهمة الإنتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد نادر أبو عبيد ولد بتاريخ 24/09/1985م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

الدائرة الإعلامية

10/08/2023م