زعيم كوريا الشمالية يُقيل أعلى قائداً عسكرياً في البلاد

فلسطين اليوم

أقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، أعلى قائداً عسكريا في البلاد، داعياً إلى مزيد من التحضيرات لاحتمالية حرب، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الأسلحة وتوسيع التدريبات العسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، بأن كيم أقال أعلى جنرال عسكري، رئيس الأركان العامة، باك سو إيل، خلال الاجتماع، دون تقديم تفاصيل.

وتم تعيين الجنرال ري يونغ جيل للمنصب الشاغر، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان سيبقى في دوره كوزير للدفاع.

ودعا كيم أيضًا إلى إجراء تدريبات حربية لتشغيل الأسلحة والمعدات الأحدث في البلاد بكفاءة للحفاظ على وضعيتها للقتال في جميع الأوقات، وفقًا للوكالة.

وتأتي تصريحاته بعد زيارته مصانع الأسلحة حيث دعا إلى بناء محركات صواريخ ومدفعية وأسلحة أخرى بشكل أكبرـ حيث أشاد بالنجاحات المحققة في زيادة عجلة الإنتاج، وخلق القدرة على إنتاج كميات كبيرة من القذائف المخصصة لمنصات إطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.