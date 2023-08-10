فلسطين اليوم

الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 أغسطس 2023، يعد ملف المنحة القطرية 100 دولار من أهم القضايا التي يتحدث عنها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، لأن هذه الدفعة من شأنها مساعدته على تدبير أمور أسرته ومنزله لاسيما في المناسبات كالأعياد والمدارس وغيرها، خاصة وأن أكثر من 300 ألف متعطل عن العمل نتيجة استمرار الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ أكثر من 16 عاماً على التوالي، لهذا ينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار.

موعد صرف 100 دولار شهر 8- الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 أغسطس 2023

موعد صرف 100 دولار شهر 8، لم تُحدد اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة موعداً رسميا حتى اللحظة لصرف المنحة القطرية لشهر 8 أغسطس 2023، إذ إنها في الغالب تُعلن عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار في الثالث الأخير من كل شهر، ويبقى فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، يتابع مستجدات الإعلان الرسمي عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 8 أغسطس 2023.





متى صرف المنحة القطرية شهر 8- الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 أغسطس 2023

متى صرف المنحة القطرية شهر 8، يتزامن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن كل شهر، مع دخول رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يعقبه الإعلان عن موعد صرف المنحة للأسر الفقيرة والمتعففة في غزة، في الثلث الأخير من كل شهر، بواقع 100 دولار لكل عائلة، إذ تم تثبيت المبلغ إلى 310 شواكل، بعيداً عن سعر صرف الدولار تزامنا مع موعد صرف ال100 دولار.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 أغسطس 2023 الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 أغسطس 2023

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 أغسطس 2023، في حال الاستفادة من المنحة القطرية 100 دولار عند الإعلان الرسمي عن موعد صرفها لشهر 8 أغسطس 2023، سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة، وسنوافيكم بكل الأخبار الجديدة المتعلق بالموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 8 أغسطس 2023 حال توفرها من مصدرها الرسمي.