فلسطين اليوم

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 10أغسطس 2023، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة في لبنان مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل في لبنان الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار في لبنان أمام الليرة، صباح تعاملات أمس لدى السوق السوداء، وسط أزمة اقتصادية حادة.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 10أغسطس 2023

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، تذبذبات كبيرة في الأعوام الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والنقدية. كان هناك تقلبات يومية في أسعار الصرف، ومن الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتأثرت العملة اللبنانية بشدة بالأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة اللبنانية انهيارًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات وتضخم في الأسعار.

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