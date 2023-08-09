الأهلي السعودي يتعاقد مع لاعب وسط برشلونة

فلسطين اليوم

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع لاعب وسط برشلونة، الدولي الإيفواري فرانك كيسييه.

وقال الأهلي عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي: "مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنا.. مرحبا كيسييه".

وبدوره، قال برشلونة في بيان مقتضب إنه و"الأهلي توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال فرانك كيسييه مقابل 12.5 مليون يورو" من دون الكشف عن مدة العقد.

وأصبح النجم الإيفواري خامس صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد مندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان.

ولعب كيسييه الذي بدأ مسيرته مع فريق أتالانتا الإيطالي للناشئين، مع أندية ستيلا كلوب الإيفواري وأتالانتا وسيينا وميلان في إيطاليا، ثم برشلونة أخيرا.

وكان كيسييه قد انضم إلى برشلونة في صيف العام 2022 في عقد لأربعة مواسم، حيث تمكن من الفوز معه بلقب الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.