أهداف مباراة الهلال والشباب اليوم في نصف نهائي كأس الملك سليمان

فلسطين اليوم

حسم الهلال السعودي تأهله إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، بعد فوزه على مواطنه الشباب في الديربي الذي جمعهما في نصف النهائي.

وخلال المباراة التي أقيمت (الأربعاء) على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، اقتنص الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه على جاره الشباب بنتيجة 3-1 في ديربي رياضي ساخن.

وضرب الهلال بذلك موعدا ناريا جديدا مع مواطنه وجاره الآخر النصر، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023، على أمل التتويج بلقب ثمين يمثل له دفعة معنوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ملخص مباراة الهلال والشباب

تقدم الهلال مبكرا عبر نجمه محمد كنو في الدقيقة التاسعة بعد ضربة رأس قوية قابل بها كرة عرضية محكمة في شباك الحارس الكوري الجنوبي، معلنا أول هدف في شباك الشباب في البطولة.

وتعرض عبدالله المعيوف حارس الهلال للطرد في الدقيقة 25 بعد قيامه بالتصدي لإحدى الهجمات الشبابية بيده وهو خارج منطقة الجزاء، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وعزز المهاجم البرازيلي مالكوم تقدم الزعيم بهدف ثان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لشوط الأول، بعد تمريرة حريرية من الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، ليسجل ثاني أهدافه مع الهلال.

وحاول الشباب تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني، واقتنص أول هدف بتسديدة صاروخية من الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب الهلال السابق، في الدقيقة 56، لتزداد آماله في العودة بالنتيجة خاصة في ظل لعب المنافس بـ10 لاعبين.

لكن الهلال استطاع تأمين دفاعاته فيما تبقى من وقت المباراة، واقتنص هدفا ثالثا عن طريق عبدالله الحمدان في الوقت بدل الضائع لينهي اللقاء فائزا بنتيجة 3-1، ويضرب موعدا مع النصر في ديربي سعودي عربي على كأس الملك سلمان 2023.