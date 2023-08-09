قتيلان و حالة من التوتر إثر انقلاب شاحنة في بلدة لبنانية

فلسطين اليوم

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "منطقة الكحالة (شرق بيروت) شهدت حالة من التوتر، إثر انقلاب شاحنة بسبب الحمولة الزائدة عند أحد منعطفات البلدة، بعدما تجمع الأهالي في المكان حول الشاحنة. وسجّل إطلاق نار وسقوط قتيل ووقوع إصابات".

وأضافت أن "عناصر من الجيش والقوى الأمنية ضربوا طوقا حول المكان".

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بأن "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تابع مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ملابسات الحادثة التي حصلت مساء اليوم في منطقة الكحالة".

وأضافت أن "رئيس الحكومة طلب الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوضع".

وتابعت: "دعا رئيس الحكومة الجميع الى التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية، وأكد أن الجيش مستمر في جهوده لإعادة ضبط الوضع ومنع تطور الأمور بشكل سلبي".

وأفادت وكالة "رويترز" ووسائل إعلام لبنانية بأن "شخصين قتلا في اشتباكات اندلعت بعد انقلاب شاحنة أسلحة تابعة لحزب الله في بلدة الكحالة".