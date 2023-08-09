19 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفق مصادر صحفية فلسطينية، فإنه تم تنفيذ 15 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و9 مواجهات في مناطق متفرقة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة “بات حيفر” في طولكرم، واستهدفوا قوات الاحتلال مرتين قرب حاجز المربعة في نابلس.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين وحطموا مركباتهم في بلدة سنجل برام الله.

واندلعت مواجهات في 9 نقاط، شهدتها مناطق رام الله وطولكرم وأريحا وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.