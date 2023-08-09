البيت الأبيض يعلّق على جهود اتفاقية تطبيع السعودية مع "إسرائيل"

فلسطين اليوم

نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، وجود إطار عمل متفق عليه حتى اللحظة، بخصوص اتفاق لاعتراف السعودية بـ"إسرائيل".

وأوضح كيربي في إفادة صحفية، أنه "لا يزال هناك الكثير من المباحثات التي ستجري بهذا الصدد، فحتى اللحظة لا يوجد هناك اتفاق على المفاوضات، كما لم يتم الاتفاق على إطار عمل حول تطبيع العلاقات السعودية "الإسرائيلية"، أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا وأصدقائنا في المنطقة".

وأكدت مصادر أمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق اليوم، أن واشنطن والرياض اتفقتا على البنود الأساسية لاتفاق اعتراف السعودية بـ"إسرائيل" مقابل شروط تتمثل بتقديم تنازلات للفلسطينيين، فضلا عن ضمانات أمنية أمريكية وتطوير برنامج نووي مدني للرياض.

وفي الأشهر الأخيرة، تمت مناقشة التطبيع المحتمل للعلاقات بين تل أبيب والرياض بصورة فاعلة في مختلف وسائل الإعلام، حيث يقدم المسؤولون "الإسرائيليون" على أعلى المستويات أيضا تنبؤات إيجابية بشأن اتفاق سلام مع السعودية، ولا يخفون رغبة إسرائيل في ذلك.

كما اشترطت السعودية على "إسرائيل"، من خلال الوسيط الأمريكي والعربي، أنه لا حل للقضية ولا سلام ولا تطبيع مع "إسرائيل"، إلا مع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك يتمثل بالمبادرة العربية للسلام وإقامة دولة فلسطينية معترف بحدودها دوليا قبل العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع عدم الاستمرار بعمليات الحفر، التي تحصل تحت المسجد الأقصى، وعدم الاستمرار في مضايقة الفلسطينيين وتأسيس قوة للشرطة الفلسطينية وجيش فلسطيني نظامي، يشرف على المقدسات الدينية ويشرف على بناء الدولة الفلسطينية وحمايتها.