قتلى جراء حريق مروع في شرق فرنسا

فلسطين اليوم

لقي 11 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حريق اندلع في نزل يؤوي أشخاصا من ذوي الإعاقة الذهنية في منطقة ألزاس في شرق فرنسا.

وأكدت نائب المدعي العام في كولمار ناتالي كيلفاسر، خلال مؤتمر صحفي، سقوط "11 ضحية" في الحريق.

ورجحت أن يكون الحريق عائدا الى نيران كانت مشتعلة في المكان، مؤكدة أنه من غير الممكن "في هذه المرحلة" تحديد "أسباب هذا الحريق المشتعل".

ووفق دائرة الإطفاء، اندلعت النيران "في كل أرجاء" النزل الخشبي في بلدة فينتزهايم.

ويعود آخر حريق قاتل شهدته في فرنسا إلى العام 2016، حين قضى 14 شخصا في حانة.

ووقع الحادث في الخامس من آب/أغسطس أثناء احتفال مجموعة من الأصدقاء بعيد ميلاد أحدهم. وأشعلت شمعتان من قالب حلوى العيد الأسقف المغطاة بألواح ممتصّة للصوت تضمّ مادّة قابلة للاشتعال السريع.

وبينما كان باب الطوارئ مغلقا، لقي 14 شخصا مصرعهم. وحُكم على مديرَي الحانة بالسجن خمس سنوات، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ.