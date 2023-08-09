راصد يكشف: كتلة هوائية صحراوية شديدة الحرارة تضرب فلسطين في هذا الموعد

فلسطين اليوم

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، عن حالة طقس فلسطين الأسبوع المقبل.

وتوقع الراصد العلامي في تصريح صحفي، أن تندفع كتلة هوائية صحراوية شديدة الحرارة يومي السبت والأحد نحو المنطقة يكون تأثيرها وتركيزها في ارتفاع درجات الحرارة الكبير في النصف الشرقي من البلاد، في حين يتناقص تأثيرها باتجاه الغرب والساحل.

وشهدت الأجواء الفلسطينية خلال شهر يوليو الماضي أجواء شديدة الحرارة معظم أيامه، تزامناً مع الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، ما أثار غضب الفلسطينيين في قطاع غزة الذين لم يتمكنوا من التبريد على أنفسهم باستخدام الوسائل الكهربائية.