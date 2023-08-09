مواجهات مع الاحتلال في يعبد وقواته تداهم قرية زبوبا

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وسيّرت آلياتها العسكرية في مركز البلدة، وحيي أبو شملة والملول، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

إلى ذلك، اقتحمت تلك القوات قرية زبوبا غرب جنين وسيرت آلياتها في شوارع القرية في خطوة استفزازية.