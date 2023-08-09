الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية "تل أبيب" ..!

فلسطين اليوم

كشف الاعلام العبري، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول عملية "تل أبيب" التي نفذها الشهيد البطل كامل أبو بكر.

وقالت "ريشت كان" العبري، إن الشهيد كامل أبو بكر منفذ عملية تل أبيب الأخيرة تسلل إلى "تل أبيب" قبل ساعات من تنفيذه العملية عبر السياج الأمني القريب من مكان سكنه قرية رمانة.

وأضافت أن أبو بكر كان بحوزته حقيبة بداخلها مسدسه ومصحف ووصية.

وتابعت: "السؤال المفتوح لا زال لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كيف رغم أنه مطلوب وصل إلى تل أبيب من خط التماس عبر مركبة لمسافة ساعة ونصف".

ونفذ الشهيد أبو بكر عمليته في تل أبيب بمسدس، وأصاب شرطي على الأقل.

وأطلق منفذ العملية 5 رصاصات على عنصر الأمن الإسرائيلي، وأصابته في الجزء العلوي من جسده.

ووفق ما وثقه مركز "معطي"، فقد جرى تنفيذ 135 عملاً مقاوماً، بينها 15 عملية إطلاق نار خلال الفترة ما بين 28-07-2023 حتى 03-08-2023.