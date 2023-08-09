"الأونروا" تستأنف عملياتها في مخيم عين الحلوة بلبنان

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأربعاء، استئناف عملياتها في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان بعد أسبوع من تعليق الخدمات بسبب الاشتباكات المسلحة.

وقالت "أونروا" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: أعيد افتتاح المركز الصحي الثاني (العيادة الثانية) اليوم واستؤنف تقديم الرعاية الطبية للمرضى من لاجئي فلسطين"، مشيرة إلى أن العديد من الأطفال بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة أحضروا من أهاليهم إلى العيادة للعلاج والتطعيم.

وأضافت "كما بدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع من النفايات المتراكمة ورش المبيدات في المناطق الأقل تضررًا من الاشتباكات.

وأشار البيان إلى أن الوكالة تُحضّر بالشراكة مع المعنيين لإجراء تقييم وإزالة مخلفات الاشتباكات من المناطق المتضررة بمجرد أن يصبح الدخول إليها متاحًا.

وقالت دوروثي كلاوس، مديرة شؤون الأونروا في لبنان، التي زارت مخيم عين الحلوة اليوم للإشراف على العودة الجزئية لعمليات الوكالة في المخيم: "نأمل أن تستمر حالة الهدوء في المخيم، سمعت اليوم عن عائلات لم تتمكن من مغادرة منازلها لعدة أيام بسبب الاشتباكات وأشخاص تعرضوا للإصابة عند الهرب، وأطفال بكوا من الخوف ونساء تحولت خصلات من شعرهن إلى اللون الأبيض".

وأضافت "ستدعم الأونروا تباعا إزالة الركام وإعادة تأهيل شبكات المياه وخطوط الكهرباء المتضررة".

وأردفت كلاوس: "نتعاون مع شركائنا للتحضير لتنظيف أحياء المخيم المتضررة من مخلفات الاشتباكات لضمان سلامة الأهالي وموظفي الأونروا".