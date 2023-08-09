فلسطين اليوم

قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، فريقه النصر السعودي للفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد، والتأهل لنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بالسعودية.

وسجل رونالدو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء تحصل عليها السنغالي، ساديو ماني، بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة جزاء نادي الشرطة.

ويعتبر هذا الهدف الرابع لرونالدو في البطولة العربية لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين.

ويواجه النصر في النهائي المتأهل من المباراة التي ستجمع لاحقا بين الهلال السعودي ومواطنه الشاب.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨<br><br>لا يتوقف عن التسجيل .. الأسطورة كرستيانو رونالدو يسجل هدف التقدم لـصالح <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#النصر</a> السعودي.<br><br>🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡<br>⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️<br> <a href="https://t.co/FRjhOtQrdr">pic.twitter.com/FRjhOtQrdr</a></p>— عمرو (@bt3) <a href="https://twitter.com/bt3/status/1689314978052947968?ref_src=twsrc%5Etfw">August 9, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">رونالدو مع النصر يسجل في كل مباراة .. هكذا الكبار 🔥<br><br> <a href="https://t.co/ROpuI55pCU">pic.twitter.com/ROpuI55pCU</a></p>— جنون الكالتشيو (@Azuri99) <a href="https://twitter.com/Azuri99/status/1689315338725240832?ref_src=twsrc%5Etfw">August 9, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>