ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال إلى 7

فلسطين اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ارتفع إلى سبعة، بعد انضمام المعتقل الإداري أسامة دقروق (21 عامًا) من سلفيت، منذ ثلاثة أيام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في زنازين سجن (نفحة).

ولفت نادي الأسير في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن دقروق معتقل منذ 13/1/2023، وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر، وهذا أول اعتقال له.

ويواصل الأسرى: سيف حمدان (29 عاما)، وصالح ربايعة (22 عاما)، وقصي خضر (25 عاما)، وأسامة خليل (23 عاما)، إضرابهم عن الطعام منذ 11 يوما. كما يواصل الأسيران كايد الفسفوس (34 عاما) وسلطان خلوف (42 عاما) إضرابهما منذ سبعة أيام.

وأكد نادي الأسير أن تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات "انتفاضة الأقصى".

وجدد نادي الأسير دعوته، إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري، وضرورة إيجاد استراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة.

وقال النادي إن "الجهاز القضائي للاحتلال شكّل وما يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أنّ الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفّذ قرارات سياسية، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال".

قائمة بأسماء المعتقلين المضربين عن الطعام:

- المعتقل سيف حمدان من بلدة برقة/ نابلس (29 عامًا)، يواصل إضرابه منذ (11) يوما، وهو معتقل منذ 4/10/2022، ويقبع في زنازين سجن (نفحة).

-المعتقل صالح ربايعة (22 عاما)، من بلدة ميثلون/ جنين، يواصل إضرابه منذ (11) يومًا، وهو معتقل منذ 8/2/2023، ويقبع في زنازين سجن (نفحة).

- المعتقل قصي خضر (25 عامًا)، من مخيم الأمعري/ رام الله، يواصل إضرابه منذ (11) يومًا، وهو معتقل منذ 14/12/2022، علمًا أنّه أسير سابق أمضى 14 شهرًا في سجون الاحتلال وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، أعاد الاحتلال اعتقاله.

- أسامة خليل (23 عامًا) من مخيم الفارعة/طوباس، يواصل إضرابه منذ (11) يومًا، وهو معتقل منذ 17/5/2022، حيث يقبع كذلك في زنازين سجن (نفحة).

- المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من بلدة دورا/الخليل، يواصل إضرابه منذ سبعة أيام، وهو معتقل منذ 2/5/2023، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران الماضي، استمر لمدة 9 أيام، وعلّقه بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلة، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019، ويقبع اليوم في زنازين سجن (النقب)، علمًا أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال.

- المعتقل سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين/ جنين، شرع بالإضراب منذ سبعة أيام، وذلك منذ لحظة اعتقاله، وجرى تمديد اعتقاله يوم أمس لفحص إمكانية تحويله إلى الاعتقال الإداري، علمًا أنّه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

- المعتقل أسامة دقروق (21 عامًا) من سلفيت، شرع بالإضراب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، علمًا أنّه معتقل منذ 13/1/2023، وقد صدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ.