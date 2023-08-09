القائد النخالة يعزي بشهداء جنين ويؤكد أن دم الشهداء وقود النصر لشعبنا

فلسطين اليوم

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، واجب التعازي والمواساة لعوائل الشهداء الكرام الذين ارتقوا برصاص الاحتلال المجرم في جنين.

وعزّى القائد النخالة، بارتقاء الشهداء نايف أبو صويص وخليل أبو ناعسة وبراء القرم في جريمة اغتيال استهدفتهم في جنين الأحد الماضي.



وأكد القائد النخالة خلال اتصال هاتفي بعوائهم الكريمة، أن هذه الدماء الطاهرة ستشكل وقود النصر لشعبنا، وأن هذه الشهادة هي اصطفاء إلهي لهؤلاء الأبطال.

وأشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، بصبر وثبات عوائل الشهداء الكرام وما قدمته من ضريبة فداء لأجل الإسلام وفلسطين، مؤكداً وقوف حركة الجهاد الإسلامي بكل ما تملك إلى جانب شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى الذين يمثلون محل فخر واعتزاز ونماذج مباركة في مسيرة المقاومة والتحرير.