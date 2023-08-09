القيادي الهيثم: سنبقى خلـف سرايا القدس والمقاومة حتى تحرير فلسطين من دنس الاحتلال

فلسطين اليوم

أكد مسؤول لجنة الفعاليات العامة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خميس الهيثم، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، أنهم والشعب الفلسطيني سيبقون خلـف سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي والمقاومة حتى تحرير القدس وكامل فلسطين من دنس الاحتلال.

وقال الهيثم في تصريحات صحفية بالذكرى السنوية الأولى لمعركة "وحدة الساحات": إن الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خاضت خلال عاميـن أكثـر من 4 معـارك مع الاحتلال وكانت رأس حربة للمقاومة.

وشدد الهيثم، على أن سرايا القدس أكدت قولاً وفعلاً أن دماء الشهداء ستبقى نبراساً ينير طريق المجـاهدين نحو النصـر والتحـرير، موجهاً التحية للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة.

ونبّه الهيثم إلى أنه الواجب على السلطة مساندة أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة، وأن تطلق سراح المجاهدين في سجونها.

وأشار إلى أن معركة "وحدة الساحات" تعبر عن الوحدة بجميع أشكالها، وحدة ساحات الشعب الفلسطيني وسلاحه ومواقفه، مؤكداً لا عدو لنا سوى الاحتلال.

وأضاف الهيثم: نمضي في طريق النصر وماضون على طريق الشهداء، والمقاومة لن تتوقف حتى تحرير القدس وكامل فلسطين.