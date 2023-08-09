مصرع مواطنة بحادث انقلاب مركبة غير قانونية في الخليل

فلسطين اليوم

لقيت مواطنة (22 عاما)، اليوم الأربعاء، مصرعها إثر حادث سير ذاتي وقع ببلدة يطا جنوب الخليل.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث نجم عن إنقلاب مركبة غير قانونية كان يقودها طفل يبلغ من العمر 14عاما بمنطقة بيت عمرة في بلدة يطا، الأمر الذي تسبب بإصابته هو وشقيقته بجروح وجرى نقلهما إلى المستشفى، إلا أن شقيقته فارقت الحياة متأثرة بإصابتها الخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.