د. القططي: الجهاد الإسلامي ستجعل العدو يدفع ثمن استهداف شعبنا وقادته المجاهدين

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، أنّ سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خاضت معركتي "وحدة الساحات" و"ثأر الأحرار" منفردة وخطت فيها إنجازات كبيرة.

وأشار القططي في تصريحات صحفية، أن سرايا القدس شاركت الفصائل الفلسطينية رابطاً مشتركاً وهو مشاغلة العدو بالنار على طريق التحرير.

وشدد على أن العدو الصهيوني يستهدف الشعب الفلسطيني وخاصَّةً "الجهاد الإسلامي" لأن مشروعها هو تحرير فلسطين بشكل كامل.

كما أكّد أن دماء قادة المقاومة غالية ولكن فلسطين تستحق أكثر من ذلك لإزالة الاحتلال عن أرض فلسطين، مضيفا: "الجهاد الإسلامي ستجعل العدو يدفع ثمن استهداف الشعب الفلسطيني والقادة المجاهدين".

وشدد على أن الاحتلال، لن يستطيع العدو تغيير قواعد الاشتباك وتوازن الردع الذي وضعته المقاومة، لافتاً إلى أن الجهاد الإسلامي وسرايا القدس لن تتخلى عن بندقيتها حتى تحرير فلسطين والقدس.

وأكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أنّ الصواريخ التي يصنعها المجاهدون بتعبهم إلى كل مكان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يتبع..