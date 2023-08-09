هل حددت لجنة العمل الحكومي موعد صرف رواتب الموظفين في غزة خلال جلستها اليوم؟

فلسطين اليوم

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء9/8/2023م، عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية.

وأدانت اللجنة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وتزايد وتيرة الأنشطة الساعية لتقسيمه، مطالبة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف عند مسئولياتهم والتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الاستفزازات، التي تنتهك الواقع الديني والقانوني لمدينة القدس

واعتبرت اللجنة أن هذه الاعتداءات إمتداد لجرائم الاحتلال في الضفة بالقتل واقتحام المدن وفي غزة باستمرار الحصار.

وفيما يلى قرارات اللجنة:

🔻المصادقة على إجراءات ضبط حالة السكينة والنظام العام داخل مجمع الشفاء الطبي.

🔻إقرار سياسات الطاقة المتجددة المنسبة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

🔻إجراء مبادلة لمساحات من الأراضي في منطقة بيت لاهيا لتوسعة أحواض مياه الصرف الصحي.

🔻إيفاد مجموعة من الموظفين للخارج لتعزيز القدرات في بعض التخصصات المطلوبة.

🔻تجديد عقود عدد من الخبراء في وزارة الصحة.

🔻تسوية وضع عدد من المواطنين في عشوائية الأمريكية شمال غزة، ممن انطبقت عليهم معايير تسوية التعديات.

🔻إقرار آلية معالجة مشكلة تسريب مياه الأمطار داخل مشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التخصصي.

🔻اعتماد لائحة ضبط إجراءات السلامة والأمان في الأبراح السكنية.

🔻اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من المسميات الإدارية في الدوائر الحكومية.

🔻إقرار سياسة توفير بدل الشواغر الطارئة في وزارتي الصحة والتعليم.

🔻ترقية عدد من وكلاء النيابة العامة إلى رئيس النيابة، ممن انطبقت عليهم شروط الكفاءة والأقدمية.

المكتب الإعلامي الحكومي

9 أغسطس 2023م