"السنغالي ساديو ماني" يكشف أسباب قبوله عرض النصر السعودي

فلسطين اليوم

كشف السنغالي، ساديو ماني، المنضم حديثا إلى النصر السعودي، عن الأسباب التي دفعته للموافقة على الانتقال إلى "العالمي".



وقال ماني خلال مقابلة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين "روشن": "خلال حفل تدشين الدوري السعودي بجدة، التقيت بزملائي السابقين، وتبادلنا الحديث، وكنت متحمسا لمقابلتهم، تحديدا فيرمينو و فابينيو وهندرسون، وقلت لهم سأفوز ضدكم يا رفاق"



وأضاف: "تحدثت مع فيرمينو بالتأكيد قبل قدومي للسعودية، وأرادني أن أنتقل إلى الأهلي، كان يتصل بي خلال اليوم مرة أو مرتين من أجل القدوم إلى فريقه".



وتابع: "في الوقت نفسه تحدثت مع فابينيو لأنه كان قريبا جدا مني، وأرادني أيضا أن أنتقل إلى الاتحاد، ولكن في هذا الوقت عندما قدم لي النصر عرضا، اخترت أن أرحل إليه".



وحول الأسباب التي دفعته لقبول عرض النصر، قال ماني: "منذ أن أتيحت لي الفرصة تحدثت إلى عائلتي، وكانوا أسعد بالطبع لأنها دولة مسلمة، شجعتني أمي بشكل خاص على الذهاب".

وزاد: "أمي مسلمة مثلي، وكانت أول من دفعني لقبول عرض النصر، وكانت عائلتي بأكملها متحمسة لقدومي إلى هنا، لذلك لم يكن الأمر صعبا، إنه مهم لإيماني، ويسعدني أن أكون جزءا من المشروع، وأن يكون مستقبل الكرة هنا مشرقا".



وزاد: "شجعني تواجد كريستيانو في الفريق، لأنه واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ إن لم يكن الأفضل بالطبع، وهناك العديد من اللاعبين الرائعين مثل تاليسكا وبقية النجوم، إنها حقا مجموعة رائعة".



واعترف ماني، بأنه معجب باللاعبين السعوديين، قائلا: "منذ أول تدريب لي مع النصر أعجبت بهم، إنهم يملكون الموهبة، أنا متحمس لبداية الدوري."