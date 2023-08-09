فلسطين اليوم

موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة- موعد رواتب موظفي حكومة غزة مدنى وعسكري، لا تزال عمليات البحث متواصلة من قبل موظفي حكومة غزة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، عن موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو-2023م، في ظل تخوفات من قبل الموظفين من تأخر عملية صرفها كما حدث الشهر الماضي، والتى أعلنت حينها المالية في غزة عن وجود أزمة مالية تعصف بحكومة غزة، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في هذه المقالة من قبل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة، وكذلك أبرز التصريحات الصادرة من قبل المسؤولين في الحكومة بشأن موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة.

موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023

والشهر الماضي، قال وكيل وزارة المالية بقطاع غزة عوني الباشا " إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لصرف رواتب الموظفين، معبراً عن أمله صرفها "أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله".

وأكد الباشا في تصريحات اذاعية، أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر، موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة

موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة

وفي مقالنا موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة، وبشأن أسباب الأزمة، قال :" إنن أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة.

وأضاف :" أن من ضمن الأسباب هو ارتفاع أسعار الوقود المصري الذي أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد"، مضيفاً "لا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر".

وأشار الباشا إلى أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، ونصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية، مبيناً "وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل، موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة

موعد رواتب موظفي حكومة غزة مدنى وعسكري

موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة، وكشف أن الوزارة تقوم بالاستدانة من البنوك، و٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني، وعبر عن أمله أن يقوم العالم برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، وشعبنا يستحق منا كل الخير.

ودعا وكيل وزارة المالية "الأخوة في قطر لصرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، ونقدم لهم الشكر على ما قدموه"، كما دعا "الأخوة المصريين لزيادة التبادل التجاري ولتخفيض أسعار الوقود والغاز والذي سينعكس إيجاباً على المواطن".

موعد صرف رواتب موظفي غزة

وفي مقالنا موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة نكمل لكم تصريحات عوني الباشا وكيل مالية غزة ، فقد ناشد المؤسسات الدولية لدعم القطاع الصحي الشبه منهار، حتى وصلت نسب الأدوية لأقل من ٥٠% ومنها صفرية.

وشكر الموظفين "الذين صبروا علينا ولهم منا كل الشكر والتقدير ونحن نسعى دائماً لصرف الرواتب في موعدها وبنفس النسبة".

موعد صرف رواتب متقاعدين حكومة غزة

موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة، والشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية في حكومة غزة، عن صرف الراتب في موعد متأخر عن الأشهر السابقة، حيث تم صرف رواتب موظفي غزة في النصف الثاني من شهر 7 ، الأمر الذي رفضته نقابة الموظفين.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة غزة، صرف رواتب موظفيها عن شهر يونيو/ حزيران المنصرم في 19/7/2023، بعد تأخير دام نحو أسبوعين وإعلان متكرر عن أزمة مالية طاحنة تعيشها الحكومة، حيث بلغت نسبة رواتبهم 60% وبحد أدنى 1800 شيكل (نحو 490 دولاراً) لجميع فئات الموظفين، وفق إعلان للوزارة.

موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023





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موعد رواتب موظفي حكومة غزة

وضمن مقالنا موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة، فقد طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام، وزارة المالية بغزة بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو.

وأكدت النقابة في بيان صحفي رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرف رواتب الموظفين، وطالبت رئاسة العمل الحكومي بالتدخل العاجل لصرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري، لا سيما في ظل الواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية.

موعد رواتب موظفي حكومة غزة شهر 8-2023

ويبلغ عدد الموظفين في قطاع غزة، قرابة 50 ألف موظف، بين مدني وعسكري حيث تصرف لهم الجهات الحكومية راتبا بقيمة 60%، وحدا أدنى يبلغ 1800 شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.72)

ولم يتلق موظفو الحكومة في غزة راتباً كاملاً، منذ نهاية عام 2013 أي منذ قرابة عشر سنوات، فيما اتبعت الجهات الحكومية سياسة صرف نسبة من الراتب، بدأت بصرف 40%، ثم ارتفعت إلى 50% قبل أن تصل مع نهاية حرب غزة عام 2021 إلى 60%.

وترجع الجهات الحكومية في غزة أسباب عدم صرف رواتب كاملة، إلى الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ عام 2006، إلى جانب غياب الموارد المالية والاعتماد على الموارد المحلية مثل عائدات الضرائب، التي يتم تحصيلها من البضائع والمواطنين، موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 والنسبة المتوقعة

موعد رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8-2023

وحول موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 ، فقد رجحت مصادر صحفية، أن يتم الاعلان عن موعد رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 مطلع الأسبوع المقبل.

كما رجحت المصادر أن يتم صرف رواتب موظفي حكومة غزة لشهر يوليو 2023 بنفس آلية الصرف الشهرية وبنفس النسبة السابقة 60% وبحد أدنى 1800شيكل.