وسط اشتباكات مسلحة..الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر ويعتقل ثلاثة مواطنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر اليوم الأربعاء9/8/2023م، ثلاثة مواطنين من مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحا في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال اعتقل كلا من" محمد أبو ريا، أحمد حجاج وإيهاب بلهان"، من داخل صالون للحلاقة بعد محاصرة قوة صهيونية خاصة منزلاً ومغسلة للسيارات في مخيم عقبة جبر.

وأكدت أن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، مبينة أن المقاومون تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في آليات الاحتلال المقتحمة.

كما بينت أن قوات الاحتلال انسحبت بعد اعتقال الشبان الثلاثة وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في المخيم.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال:" إن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل حاليا في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا، من أجل اعتقال مطلوب، وتم تطبيق إجراء "قدر الضغط" على منزل تحاصره قواتنا حاليًا".