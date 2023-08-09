الاحتلال يوقف العمل في شبكة للكهرباء ويستولي على رافعة في الخليل

الساعة 02:45 م|09 أغسطس 2023
الاحتلال يستولي على رافعة
الاحتلال يستولي على رافعة

فلسطين اليوم

قالت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الأربعاء" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استولت اليوم على رافعة وأوقفت العمل في إصلاح شبكة للكهرباء شرق يطا جنوب الخليل".

وبحسب  المصادر، فإن قوات الاحتلال استولت على رافعة تعود لمجلس قروي خلة المية، أثناء عملها على إصلاح شبكة الكهرباء في منطقة الديرات، وأوقفت العمل، واحتجزت موظف المجلس نادر شتات، ومركبة الحركة التابعة للمجلس.

 

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الاحتلال يستولي على رافعة الاحتلال يوقف العمل في شبكة للكهرباء يستولي على رافعة في الخليل