حماس: الإفراج عن أحد قتلة الشهيد معطان يؤكّد تواطؤ القضاء الصهيوني في حماية الإرهابيين

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء9/8/2023م، أن الإفراج عن أحد قتلة الشهيد معطان؛ يؤكّد تواطؤ مؤسسة القضاء الصهيوني في حماية القتلة والإرهابيين وتنفيذ سياسات الاحتلال الفاشي.

وقالت الحركة في تصريح صحفي أطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن قرار قضاء الاحتلال الصهيوني، الإفراج عن أحد المستوطنين من قتلة الشهيد قصي معطان، والذي استشهد خلال هجوم إرهابي شنّته مجموعات من المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال، في قرية برقة شرق رام الله؛ يُعَدُّ تصريحاً قضائياً صهيونيّاً بدعم إرهاب مليشيات المستوطنين القتلة، وتغطية جرائمهم، وحمايتهم من المساءلة، وتشجيعاً لهم على الاستمرار في انتهاكاتهم ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وشددت الحركة على أن هذا القرار الفاشي يؤّكد من جديد تواطؤ النظام القضائي الصهيوني، ودوره في إرهاب شعبنا الفلسطيني، ومحاولات تهجيره وتهويد أراضيه، وأنه أداة احتلالية لتنفيذ سياسات الاحتلال الإرهابي.

وأضافت:" إننا في هذا السياق نؤكّد أن هذه الإجراءات الإجرامية لن تُقابَل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه".

وقررت محكمة الصلح المركزية "الإسرائيلية" في القدس، مساء أمس الثلاثاء، الإفراج عن المستوطن إليشا يارد أحد المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان في قرية برقة شرق رام الله يوم الجمعة الماضي.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الإفراج عن يارد جاء بعد التماس من فريق دفاع عنه، بحجة أن توقيفه لم يبنى على أي دلائل أو اتهامات واضحة ضده.

فيما لا زال المستوطن الثاني المتهم بالقضية محتجزاً قيد التحقيق.

يشار إلى أن "يارد" هو مستوطن كان يعمل في مكتب لحزب القوة اليهودية الذي يتزعمه إيتمار بن غفير.