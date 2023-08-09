فلسطين اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة عامل نظافة اردني يطلق عليه خالد السعود عثر على مبلغ 67 الف دينار وأعاده الى صاحبه.

وقال السعود عبر إذاعة الأمن العام الاردنية إنه وأثناء دخوله للبنك الإسلامي وجد المبلغ المالي أمام البنك حيث قام بتسليمه على الفور لمدير البنك ، مضيفاً أنه وأثناء خروجه صادف صاحب المبلغ والذي كان يبحث عنه ليبلغه أن أمواله التي يبحث عنها مع مدير البنك .

قصة عامل أردني عثر على مبلغ 67 الف دينار أردني واعادها لصاحبه

وأشار إلى أن مخافة الله والنفس العزيزة والأخلاق الحميدة التي تربى عليها هي من خطرت في نفسه والتي جعلته يعيد المبلغ المالي لصاحبه ، ولقي ما قام به عامل الوطن من حسن الأمانة استحساناً كبيراً لمن كان حوله، والذي وصف موقفه بالنبيل واشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواص الاجتماعي.