تعليم غزة يكشف عن موعد النتائج النهائية للوظائف التعليمية 2023

فلسطين اليوم

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 9-8-2023، عن موعد النتائج النهائية للوظائف التعليمية في غزة.

وأفادت التربية والتعليم، في تصريح صحفي، بأن موعد نتائج الوظائف التعليمية في بداية الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام، قد نشرت في وقت سابق، بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023/2024، من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: هنــــــــــــا.

وأكدت الوزارة، أن 39 ألف و500 طالب وطالبة تقدموا للامتحان الوظائف الذي انقعد في 9-5-2023.

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