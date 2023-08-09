"الخارجية": لا وجود لفلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها لم تتلقَّ هي وسفارة دولة فلسطين لدى تونس حتى الآن أية معلومات تفيد أو تؤشر على وجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية قبل أيام.

وأضافت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد وفيات على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية قبل أيام، وذلك حسب المعلومات المتوفرة لديها من السلطات التونسية المختصة.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن سفارتنا تتابع على مدار الساعة مع السلطات التونسية المختصة هذه القضية، للوصول إلى تأكيد نهائي بشأن عدم وجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب، خاصة أن السلطات التونسية المختصة ما زالت تواصل عمليات البحث والفحوصات المخبرية اللازمة.