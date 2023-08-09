منح دراسية في الجامعة الامريكية في مالطا للعام 2023/2024

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجامعة الامريكية في مالطا لدرجة البكالوريوس للعام 2023/2024.

التخصصات المطروحة :

B.S. in Business Administration.

B.S. in Business and Finance.

B.S. in Accounting.

B.S. in Game Development.

B.S. in Civil Engineering.

B.S. in Electronics and Communication Engineering.

B.S. in Industrial Engineering.

B.S. in Mechanical Engineering.

B.A. in Graphic Design and Animation.

B.A. in Chinese Language and Culture.

لغة التدريس: اللغة الانجليزية.

المنح المتوفرة:

- منح للطلبة العشرة الاوائل في الثانوية العامة للعام 2023 وتشمل اعفاء كامل من الرسوم الدراسية فقط.

- منح للطلبة الحاصلين على معدل 90% فأعلى وتشمل المنح اعفاء كامل من الرسوم الدراسية فقط.

- الشروط:

أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن 90% في الثانوية العامة.

أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة للعام 2023.

تقديم شهادة إثبات اللغة الانجليزية بالعلامات التالية:

IELTS علامة 6 فأعلى.

TOEFL علامة 65.

التقديم متاح حسب التخصص لطلبة الفروع التالية: العلمي، الأدبي، ريادة أعمال، صناعي.

ملاحظة :

أي طالب يقبل في الجامعة يحصل على تخفيض بنسبة تحددها الجامعة حسب المعدل والتخصص.

الوثائق المطلوبة باللغة الانجليزية ومصدقة حسب الاصول:

لتقديم طلب الجامعة الالكتروني: https://apply.aum.edu.mt/s/

لتقديم طلب الوزارة الالكتروني: اضغط هنــا

كشف علامات الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

شهادة الثانوية العامة (الكرتونة) مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

صورة عن جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة ونصف على الاقل.

إثبات لغة انجليزية:

شهادة عدم محكومية من وزارة العدل.

صورة عن الهوية الشخصية.

شهادة خلو أمراض مصدقة من وزارة الصحة.

4 صور شخصية.

التغطية المالية:

إعفاء كامل للرسوم الجامعية، ويتحمل الطالب باقي التكاليف.

آلية تقديم الطلب :

يتم تقديم الطلب الكترونيا على موقع الوزارة، ومن ثم يتم تسليم نسخة من الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول في مقر الوزارة او احد مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حتى موعد اقصاه يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 أما بخصوص طلبة غزة يتم تسليم الطلبات في مقر الوزارة في تل الهوا.

عنوان الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : [email protected]

مكاتب التعليم العالي والبحث العلمي:

نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103

الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا