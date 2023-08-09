تصحيح الدورة الثانية للتوجيهي يبدأ اليوم والنتائج بداية شهر سبتمبر

فلسطين اليوم

انطلقت اليوم الأربعاء 9/8/2023، عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2022-2023 الدورة الثانية .

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور عن آخر مستجدات الدورة الثانية للثانوية العامة 2023 وموعد إعلان نتائجها وكذلك التحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد وموعد انطلاقه.

وقال الخضور لإذاعة "صوت فلسطين": إن 19 ألف و400 طالب بدأوا أمس في تقديم الامتحانات بالضفة والقدس وقطاع غزة للدورة الثانية من الثانوية العامة.

وأشار الخضور إلى انطلاق عمليات التصحيح هذا الصباح، على أن يتم إعلان النتائج مع نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.

وحول بدء العام الدراسي الجديد، ذكر الخضور أن التحضيرات تجري على قدم وساق.

وقال: "هناك مقابلات تجري للكوادر التعليمية وقريباً سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى للتعيين أو من نسبوا للتعيين، كما ويجري تجهيز الكتب والمدارس وكل ذلك يتم بالتوازي".

ولفت إلى أن بدء العام الدراسي الجديد سيكون فعلياً في الأسبوع بعد القادم، على أن يكون دوام الهيئات التدريسية في الخامس عشر من هذا الشهر.