سعر صرف جديد للحوالات في البنك المركزي السوري اليوم الأربعاء 9/8/2023

فلسطين اليوم

أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الاربعاء 9/8/2023 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ10100 ليرة للدولار، ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة ، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن مقابل اليورو بـ 11086.27 ليرة سورية لليورو الواحد.

سعر صرف جديد للحوالات في البنك المركزي السوري اليوم الاربعاء 9/8/2023

النشرة حسب المركزي وتصدر بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.





سعر صرف جديد للحوالات في البنك المركزي السوري

وكان المركزي حدد في الـ 18 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9900 ليرة للدولار، و 11139.98 ليرة سورية لليورو.