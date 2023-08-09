مشاهدة فيلم شلبي كامل 2023 ماي سيما .. تحميل فيلم شلبي على اي سيما

فلسطين اليوم

مشاهدة فيلم شلبي كامل 2023 .. تحميل فيلم شلبي على ايجي بست وماي سيما ، وعكف فريق فلسطين اليوم في وضع ونشر جميع التفاصيل التي تخص هذا الفيلم المصري الجميل والمميز علما أنه تم عرضه قبل شهرين أي مع عيد الفطر السعيد وبعد هذه المقدمة يترتب على الكل ممن يقرأون هذه المقالة التي جرى توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على موقع اكس المعروف سابقًا بموقع تويتر إلى جانب منصتي الفيسبوك والانستغرام .

ونطلب من الكل الاستمرار في المتابعة من أجل مشاهدة وتحميل فيلم شلبي 2023 حتى السطر الأخير وبحسب احدث الاحصائيات فإن الفيلم قد استطاع أن يجمع قراءة الخمسين مليون جنيها خلال عرضه في صالات السينما وأيضا على المواقع الإلكترونية من بينها المذكورة وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نضع فيها كافة الأفلام العربية الحديثة كما هو الان .

مشاهدة فيلم شلبي كامل 2023 ماي سيما

وكالعادة يمكن لكم الان التعرف على رابط مشاهدة فيلم شلبي كامل 2023 على موقع ماي سيما وايجي بست ويترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــا وهو سينقلكم مباشرة إلى تفاصيل هذا الفيلم المصري .

وفي الفقرة التالية سوف تتعرفون على التفاصيل الكاملة التي تخص قصة وأدوار الفيلم الرهيب التي استطاعت ان تجذب الجمهور إليه بل ومتابعته بكل اريحية تامة وفيما يلي باقي التفاصيل .

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قصة فيلم شلبي كريم عبد العزيز

وضمن المعلومات التي نقدمها لكم وضعنا لكم ملخص بسيط عن قصة فيلم شلبي من بطولة كريم عبد العزيز إذ تدور ادواره الجميلة والجذابة حول الشاب (صابر)، الذي يعمل ببيت رعب بأحدى الملاهي، ويحقق (صابر) حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم (شلبي).

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات بخصوص فيلم شلبي ، وسرعان ما يخوض (صابر) أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض... اقرأ المزيد للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.





ابطال فيلم شلبي

وبعد القصة ، وضعنا لكم على الفور أسماء ابطال وممثلي فيلم شلبي المصري المميز وهو الآتي :

أولا: كريم محمود عبد العزيز

ثانيا: روبي

ثالثا: بيومي فؤاد

رابعا: حاتم صلاح

خامسا: سليمان عيد

سادسا: محمد محمود

سابعا: لافينيا نادر

ثامنا: نانسي صلاح

تاسعا: محمد رضوان

عاشرا: عبد الباسط حمودة

فريق عمل فيلم شلبي

وهو يعد من كتابة قصة وإخراج: بيتر ميمي

ومن سيناريو وحوار: مصطفى حمدي، ومن مدير التصوير: حسين عسر

ومونتاج: أحمد حمدي وموسيقى تصويرية: خالد الكمار ومن إنتاج: كونكر برودكشن

وتوزيع داخلي: سينرجي للإنتاج الفني ومن توزيع خارجي: أورينت فيلم .

تحميل فيلم شلبي

وفي الرابع من يناير الماضي تم عرض فيلم شلبي على العديد من المواقع الالكترونية وفي صالات السينما الموزعة على العشرات من محافظات جمهورية مصر العربية .

فيلم شلبي كريم محمود عبد العزيز

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم معلومات عامة عن الممثل كريم محمود عبد العزيز وهو بطل فيلم شلبي وهو من مواليد 15 يونيو 1985 وهو ممثل مصري وهو من مواليد العاصمة المصرية القاهرة.

#شلبي فيلم جميل ساعه ونص بدون ملل فكرة بسيطة مواقع تصوير ممتازة وصلت الفكرة الوان الفيلم مبهجه جدا ، كريم عبقري بطل بنكهه خاصة جدا اختيارته للأفلام فيها عبقرية كبيرة افلام هادفه وافيهات المواقف أجمل بكتير من التصنع ومحاولة

توليد الضحكة قيصريا@petermimi @KarimzKarim pic.twitter.com/aV6j3hUnfe — Ahmed Wasfy (@Wasfi156) August 7, 2023

كما ونشير لكم ضمن المعلومات التي نتحدث من خلالها حول فيلم شلبي هو يعد ابن الفنان محمود عبد العزيز، بدأ مسيرته الفنية في فيلم «البحر بيضحك ليه» عام 1995 ثم في عام 2000 في فيلم «الناظر»، إلى أدوار الثانوية بعدها قدم عدد من الأفلام السينمائية.

الفنان كريم الذي ابدع في فيلم شلبي الجديد ، تزوج من آن الرفاعي في يوليو 2011 وأنجب منها كندة .

وفي الختام نتمنى ان تكون المقالة التي شرحنا فيها التفاصيل الكاملة التي تخص مشاهدة فيلم شلبي كامل 2023 .. تحميل فيلم شلبي على ايجي بست وماي سيما ان تكون قد نالت اعجابكم مع اجمل الأوقات وامتعها مع الاهل والاحباب .