الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المحرر شاهر جميل الحيح (36 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة صوريف بمحافظة الخليل.

وجاء اعتقال المحرر الحيح عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنزله وقيامها بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم باعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمجاهد الحيح هو أسير محرر اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال ما مجموعه 13 عاماً، كان أخرها العام الماضي 2022م، وكان أغلبها في الاعتقال الإداري، وهو من أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري.

وكان المحرر الحيح قد اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، وخضع خلال اعتقاله لاعتداء وحشي وتحقيق قاس، كما تعرض لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة مخابرات السلطة.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي على خلفية تصاعد العمل المقاوم.



