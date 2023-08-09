الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 33 قتيلاً و18 مفقوداً

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في العاصمة الصينية بكين، الأربعاء، إلى 33 قتيلا و18 مفقودا، بعد نحو أسبوعين من أمطار غزيرة قياسية.

وقالت سلطات المدينة في بيان، إن "33 لقوا حتفهم جراء الطقس السيء الأخير في بكين، بشكل رئيسي بسبب الفيضانات وانهيار المباني، بينمه 5 منقذين".

وأوضح شيا لينماو، نائب عمدة بكين في مؤتمر صحفي، أن ذلك "يقرب من 3 أضعاف الرقم الذي أعلنه المسؤولون يوم 1 أغسطس/آب الجاري".

وأضاف: "أود أن أعبر عن خالص تعازيّ لمن لقوا حتفهم أثناء أداء الواجب وللضحايا التعساء".

وتعرضت العاصمة الصينية لأمطار غزيرة قياسية في الأسبوعين الأخيرين، ما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية وجرف مساحات شاسعة من ضواحي المدينة والمناطق المحيطة بها.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الفيضانات في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، قتلت أيضا 7 أشخاص، اليوم.

وفي 4 أغسطس الجاري، كشفت السلطات الصينية، أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في يوليو/ تموز الماضي أسفرت عن مصرع وفقدان 147 شخصا.

و أعلنت الصين أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد "تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما".

وفي 28 يوليو الماضي، ضرب إعصار دوكسوري مناطق عدة شمالي البلاد، وخاصة العاصمة بكين، مخلفًا دمارا واسعا جرّاء الأمطار الغزيرة التي تبعته.