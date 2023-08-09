صحة غزة تعلن انتهاء أعمال الترميم بمركز صحي شهداء الزيتون

فلسطين اليوم

أعلنت الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انتهاءها من أعمال الترميم في مركز صحي شهداء الزيتون في منطقة الزيتون بمدينة غزة.

وأشارت الصحة، في بيان، إلى أن العمل جارٍ على نقل الاثاث والتجهيزات الطبية من المبني المستأجر الى المركز الرئيسي، موضحًا أن العمل به يبدأ صباح يوم الاحد القادم 13/8/2023.

ونوهت للمواطنين، بأنه يرجى التوجه الى المراكز البديلة التالية ( الدرج -الصوراني-السلام-الفلاح) وذلك للحالات الطارئة لحين الانتهاء من اعمال النقل اليوم الاربعاء وغدا الخميس.