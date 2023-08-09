الاحتلال ينقل الأسيرتين جرادات وشاهين من سجن "الرملة" إلى "الدامون"

فلسطين اليوم

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسيرتين عطاف جرادات، والجريحة فاطمة شاهين من سجن "الرملة"، إلى سجن "الدامون".

وذكر نادي الأسير، أنّ إدارة سجون الاحتلال كانت قد احتجزت الأسيرتين جرادات وشاهين في سجن "نفي ترتسيا"، حيث تحتجز السّجينات الجنائيات، وتذرعت إدارة السجون في حينه، أنّ نقلهن من (عيادة الرملة)، كان بسبب الاكتظاظ.

يُشار إلى أن الأسيرة شاهين (33 عامًا)، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها في نيسان / أبريل بعد إطلاق النار عليها، حيث أصيبت بعدة إصابات في البطن والظهر، وجرى نقلها في حينه إلى مستشفى (شعاري تسيدك) الإسرائيلي، ولاحقًا إلى (الرملة)، وما تزال موقوفة حتى اليوم، وهي بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، علمًا أنها تعتمد اليوم على كرسي متحرك بسبب الإصابة.

أما الأسيرة عطاف جرادات (49 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية في جنين، فمعتقلة منذ تاريخ 27/12/2021، وهي موقوفة، وهي أم لثلاثة أسرى وهم: (عمر، وغيث، ومنتصر بالله)، وهي شقيقة الأسير محمد جرادات.

يُشار إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز بلغ 33 أسيرة.