الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو

فلسطين اليوم

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، اليوم الأربعاء، مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح بيان الوزارة، أن "القوات الروسية أحبطت هجومًا (إرهابيًا) حوال نظام كييف تنفيذه باستخدام مسيرتين، الليلة الماضية، استهدفتها موسكو".

وذكر البيان، أن الاستهداف لم يسفر عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للاعتداء.

عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن من جهته، إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا موسكو حيث سقطت واحدة في مدينة دوموديدوفو، والثانية في منطقة طريق مينسك السريع بضواحي موسكو.

يشار إلى أنه في 6 أغسطس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير طائرة أوكرانية مسيرة في مدينة بودولسك بمقاطعة موسكو.