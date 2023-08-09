هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاربعاء 9/8/2023، أن الأسيرين نضال مشعل و معز حسين، يعانيان من أوضاع صحية تتطلب متابعة طبية وعلاج، في ظل استمرار إدارة السجون في سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الهادف الى تعذيب الأسرى وقتلهم ببطء.

وقالت محامية الهيئة شيرين عراقي بعد زيارتها لسجن جلبوع، أن الأسير نضال نعمان مشعل من مدينة طولكرم، يعاني منذ عام 2019 من تضخم بشرايين الرقبة حصل مباشرة بعد حقنه ببنج أسنان حينها، في الوقت الذي أنكرت فيها عيادة السجن ذلك، لكن بعد اصرار الأسير و تفاقم وضعه الصحي تم نقله الى مشفى بوريا في منطقة طبريا بشهر 06/2023 وتصويره (سي تي)، حيث أكدت نتائج الفحوصات أنه يعاني من تضخم بالشرايين مما سبب توسع في الدماغ (الغرفة الثالثة) .

علما أن هذا الاعتقال هو الرابع للأسير، و تم الحكم عليه مدة 20 شهرا، ومن المفترض أن يتحرر بتاريخ 23/10/2023.

أما الأسير معز احمد حسين( 24 عاما) من مدينة نابلس، فهو يعاني من تهيج شديد في الجلد و بقع منتشرة في جسده غير معروفة السبب منذ عام 2018 لغاية اليوم، و قد تم تشخيص الأسير عبر الحديث مع طبيب مختص من خلال الهاتف، ومنحه دواء دون أن يراه الطبيب مباشرة، مما أدى الى تهيج البقع بشكل غير طبيعي و ارتجاج بالأعصاب، حيث توقف عن تناول الدواء بعدها، وهو يطالب بعرضه على طبيب جلد بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن معز معتقل منذ ال2018 و محكوم بالسجن لمدة 19 عاما، ومصنف كأسير خطير على أمن الدولة منذ تاريخ 1/8/2020، علما ان هذا اجراء تعسفي وعقوبة إضافية لمضاعفة الضغط النفسي على الأسير.