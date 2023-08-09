الاحتلال يزعم إحباط تهريب طائرات مسيرة لغزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 9/8/2023، عن مزاعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إحباط محاولة تهريب طائرات مسيرة بدون طيار من "إسرائيل" إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وبحسب بيان لوزارة جيش الاحتلال، إنه عثر على تلك الطائرات داخل حقيبة سوداء مخبأة في حافلة صغيرة كانت في طريقها إلى القطاع، وبداخلها 10 طائرات مسيرة.

وادعت أن تلك الطائرات كانت في طريقها للمقاومة لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية.

وأشارت إلى أنه تم الكشف عن تلك الطائرات من خلال كلب بوليسي تعرف على الحقيبة.