سعر الدولار امام الجنيه والذهب عيار 21 في مصر اليوم الاربعاء 9-8-2023

فلسطين اليوم

سعر الدولار امام الجنيه والذهب في مصر اليوم الاربعاء 9-8-2023 ، ويبحث أكثر من عشرة آلاف شخص في هذا البلد العربي على جوجل الشهير من أجل التعرف على جميع الأسعار كما جاءت في الأسواق والمحلات التجارية الفورية وبسبب ذلك أي نتيجة قوة الاهتمام قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها عن سعر الدولار والعملات الأجنبية امام الجنيه المصري ونطلب من كل شخص بعد هذه المقدمة من الاستمرار في قراءة جميع السطور للتعرف عليها .

ونذكر جميع الأشخاص بأن هذه المقالة التي حرصنا فيها على وضع وشرح سعر الدولار امام الجنيه والذهب في مصر اليوم الأربعاء بأن فريق الموقع يقوم يوميا في كتابة مثل هذه المقالة التي نشرح فيها جميع المعلومات الخاصة عن هذه الأسعار التي تتباين بين كل اربع وعشرين ساعة لأسباب عدة وعن الباقي فهو على النحو التالي :

سعر الدولار امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9-8-2023

ووضعنا لكم في هذه الفقرة سعر الدولار امام الجنيه اليوم حيث وصل السعر عند شراء 38.20 : مبيع: 39.20 جنيها . وهذا جاء في السوق السوداء .

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مصر اليوم

العملة سعر الشراء سعر البيع

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في التعاملات الفورية بصباح اليوم وهو التالي .

أولا: سعر الدولار الأمريكي30.75 و30.85

ثانيا: سعر الدرهم الإمارتي 8.38 و 8.39

ثالثا: سعر الفرنك السويسري 35.05 و 35.37

رابعا: سعر الريال السعودي 8.19 و 8.22

خامسا: سعر اليورو 33.72 و33.98

سادسا: سعر الجنية الاسترليني 39.09 و39.36

سابعا: سعر الدينار الكويتي 99.33 و100.30

ثامنا: سعر الريال القطري 7.80و 8.46

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء

ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتناول فيها سعر الدولار امام الجنيه والذهب في مصر اليوم الاربعاء 9-8-2023 ، حيث جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو الآتي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع وصل عند حد 2,462 شراء 2,469 جنيه.

عيار 22 بيع وصل عند حد 2,257 شراء 2,263 جنيه.

عيار 21 بيع وصل عند حد 2,154 شراء 2,160 جنيه.

عيار 18 بيع وصل عند حد 1,846 شراء 1,851 جنيه.

عيار 14 بيع وصل عند حد 1,436 شراء 1,440 جنيه.

عيار 12 بيع وصل عند حد 1,231 شراء 1,234 جنيه.

الاونصة بيع وصل عند حد 76,559 شراء 76,773 جنيه.

الجنيه الذهب وصل عند حد بيع 17,232 شراء 17,280 جنيه.

الكيلو وصل عند حد بيع 2,461,714 شراء 2,468,571 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

وجاءت اسعار الذهب عيار 24 وصل عند حد 1,918 جنيه 62.10 دولار .

وجاءت سعر الذهب عيار 22 وصل عند حد 1,758 جنيه 56.92 دولار .

وجاءت اسعار الذهب عيار 21 وصل عند حد 1,679 جنيه 54.34 دولار .

وجاءت اسعار الذهب عيار 18 وصل عند حد 1,439 جنيه 46.57 دولار .

وجاءت سعر الذهب عيار 14 وصل عند حد 1,119 جنيه 36.22 دولار .

وجاءت سعر الذهب عيار 12 وصل عند حد 959.15 جنيه 31.05 دولار .

وجاءت سعر الذهب عيار 9 وصل عند حد 719.36 جنيه 23.29 دولار .

وجاءت اسعار أوقية الذهب وصل عند حد 59,659 جنيه 1,931 دولار .

وجاءت اسعار جنيه الذهب وصل عند حد 13,428 جنيه 434.69 دولار .

وجاءت اسعار كيلو الذهب وصل عند حد 1,918,290 جنيه 62,096 دولار .

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

جاء متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 أغسطس 1,913 1,674 1,435 1,116 956.56

7 أغسطس 1,922 1,682 1,441 1,121 960.91

6 أغسطس 1,922 1,682 1,441 1,121 960.86

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على نشر سعر الدولار امام الجنيه والذهب في مصر اليوم الاربعاء 9-8-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .