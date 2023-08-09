كتيبة طولكرم : تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "بات حيفر"
أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم اليوم الأربعاء 9/8/2023 ، عن تنفيذها عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة بات حيفر بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.
وأكدت الكتيبة أن السلاح مشرع في كل الساحات
فيما يلي البيان كاملاً :
بسم الله الرحمن الرحيم
(وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى)
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم
بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن جند الكتيبة
الساعة 06:00 صباحا من تنفيذ عملية اطلاق نار استهدفت مستوطنة بات حيفر بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.
جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات
سرايا القدس - كتيبة طولكرم