كتيبة طولكرم : تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "بات حيفر"

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم اليوم الأربعاء 9/8/2023 ، عن تنفيذها عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة بات حيفر بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.

وأكدت الكتيبة أن السلاح مشرع في كل الساحات

فيما يلي البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

(وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن جند الكتيبة

الساعة 06:00 صباحا من تنفيذ عملية اطلاق نار استهدفت مستوطنة بات حيفر بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة طولكرم