مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 9/8/2023 حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة ، وسط مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال للتصدي للاقتحامات .

وطالت هذه الاقتحامات بلدات بدو شمال غرب القدس، وقرية حجة شرق قلقيلية وبلدتي بيت أمر وصوريف بمحافظة الخليل ، وعرف من بين من طالتهم هذه الاعتقالات: الشاب أمير توفيق حماد - بلدة بدو/ القدس ، الأسير المحرر شاهر الحيح- صوريف/ الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً لم تعرف هويته بعد الاعتداء عليه قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من عناصر الاحتلال وهم ينهالون عليه ضربا.